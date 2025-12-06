Tamaulipas continua libre de gusano barrenador del ganado

Gobierno estatal y la Unión Ganadera Regional continúan con las acciones preventivas para evitar la introducción de la plaga

A pesar del reciente caso detectado de gusano barrenador en Nuevo León y otros más en Veracruz, nuestra entidad sigue en estatus libre, informó el subsecretario de ganadería, Cuauhtémoc Amaya García.

El gobierno estatal y la Unión Ganadera Regional continúan con las acciones preventivas para evitar la introducción de la plaga en el estado.

“Se han enviado 8 muestras a laboratorio, las cuales han resultado negativas; realizamos campañas informativas a los productores mediante visitas a ejidos y no solo a las cabeceras municipales con 25 médicos veterinarios en campo para realizar estas acciones”.

El gusano barrenador del ganado es una plaga parasitaria que afecta principalmente a los animales, pero también puede representar un riesgo para la salud humana.

Blindaje a las fronteras

- El gobierno estatal y la Unión Ganadera Regional trabajan de manera conjunta para blindar las fronteras y evitar la introducción de ganado infectado.

- Se mantiene un contacto permanente con la Unión Ganadera Regional de Nuevo León para monitorear la situación.

Protocolo de exportación

El dirigente de los ganaderos en Tamaulipas, José Guerrero Gamboa, informó que el cierre de las fronteras para la introducción del ganado en el estado y el protocolo de exportación son medidas efectivas para prevenir la introducción de la plaga.

Estas medidas son vistas con buenos ojos por los Estados Unidos.

Apoyo a los productores

- El gobierno estatal les regala cicatrizante para aplicar en el ombligo de los animales, punto donde es común la anidación de la plaga.

Antecedentes

El gusano barrenador del ganado reapareció en México en 2024, después de 23 años de contención. La plaga se había erradicado en 1991 gracias a campañas de control y erradicación.

Casos detectados

Hasta octubre de 2025, se han registrado 7,885 casos acumulados en México, de los cuales 7,195 han sido controlados y curados, mientras que 690 permanecen activos.

Los estados más afectados son Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Efectos en Animales

La infestación por gusano barrenador puede causar:

- Miasis: infección de heridas abiertas

- Fiebre

- Debilidad

- Pérdida de peso

- Disminución de la producción de carne y leche

- Muerte en casos graves

Efectos en Humanos

Aunque el riesgo de transmisión a humanos es bajo, se han reportado casos en México. Los síntomas pueden incluir:

- Miasis: infección de heridas abiertas

- Dolor intenso

- Fiebre

- Supuración

Medidas de Control

Para prevenir y controlar la plaga, se están implementando medidas como:

- Monitoreo constante

- Capacitación a productores en el tratamiento oportuno de heridas

- Uso de repelentes y prácticas de manejo adecuadas

- Técnica del insecto estéril para reducir la población de moscas

Es importante destacar que la situación está siendo monitoreada por las autoridades sanitarias y se están tomando medidas para prevenir la propagación de la plaga.