La suficiencia presupuestal era de alrededor de $200 millones, y se prevé que el fallo quede sobre los $180 u $85 millones.

Son seis puentes en el estado los que ya están en proceso de licitación y entran en su última semana, según lo informó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

Los fallos se darán en la última semana de noviembre o en la primera de diciembre, y las obras iniciarán a mediados de diciembre.

“Están en proceso de licitación, ahora es la última semana de noviembre y primera semana de diciembre se van a dar los fallos”.

Puentes en Tamaulipas: ¿Cuándo iniciarán las obras?

El mismo proceso se sigue para el puente del Congreso del Estado.

Esta semana los contratistas entregan sus propuestas para participar en la licitación.

“Sí, está en proceso de licitación, esta semana entregan las propuestas, los contratistas, los pueblos que van a participar en la licitación”.

Al cuestionarle si las obras inician este mismo año, el secretario fue claro. Si los fallos se anuncian a mediados de diciembre, las obras arrancan este año.

En el caso del puente Maguelles en el municipio de Mainero, esta semana se da el fallo.

La suficiencia presupuestal era de alrededor de 200 millones de pesos, y se prevé que el fallo quede sobre los $180 u $85 millones.

El puente peatonal en esta capital tendrá un costo estimado de entre $25 y $26 millones de pesos.

En tanto, la primera etapa del puente del Congreso rondará los $70 millones de pesos.

Reparaciones pendientes en la carretera Mante-Ocampo-Tula

Sobre la carretera autopista Mante-Ocampo-Tula, donde se observan trabajos en curso, explicó que hay dos reparaciones pendientes.

Esas reparaciones no se habían podido hacer por un tema con el sindicato, que ya quedó arreglado.

“Sí, hay dos reparaciones que se tienen que hacer, son reparaciones que están haciendo, no se había podido hacer por el tema del sindicato, que ya quedó arreglado, y por eso fue una apertura previa”.

La apertura que se hizo de la carretera, aclaró, también fue previa. Además, se está construyendo una estación segura para la Guardia Estatal y un parador, una gasolinera o algo similar que hará la misma empresa.

“Pero la estación segura es para la Guardia Estatal, unos cercos que faltaban de los derechos de vía, sobre todo en las partes altas, en los cerros”.

El tramo al que se refiere es el de Victoria-Mante, en específico el de Mante. Recordó que ya se solicitaron al Gobierno Federal alrededor de 700 millones de pesos, porque faltan unos tres tramos más para rehabilitar.