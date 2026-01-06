Tamaulipas, comprometido con la justicia y la paz: gobernador

Américo Villarreal destacó la importancia de apartarse de la violencia y la tiranía, enfatizando la necesidad de seguir los principios de paz, fe y esperanza

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que el estado continuará avanzando del lado de la justicia, en el contexto de la situación que enfrentan Estados Unidos y Venezuela.

Durante una entrevista posterior a la ceremonia cívica de honores a la bandera en el Palacio de Gobierno, destacó la importancia de apartarse de la violencia y la tiranía, enfatizando la necesidad de seguir los principios de paz, fe y esperanza.

“Nosotros nos tenemos que apartar de la violencia, de la tiranía, de la intriga, de la búsqueda de poder a ultranza y tenemos que seguir caminando al lado de la justicia, de la paz, de la fe y la esperanza, que son los principios que marca el marco regulatorio de la política internacional que está siguiendo muy acertadamente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló Villarreal Anaya.

Con relación a la política interior del país, el mandatario destacó el papel de la presidenta de México en posicionar a la nación de manera adecuada ante los acontecimientos actuales, incluyendo el retiro de visas americanas a ciertos personajes de la política nacional.

“Yo creo que ese retiro de visas ya no es una noticia extraordinaria, ha sido una situación cotidiana que ha sido parte de la política del gobierno de Estados Unidos, pero estaremos atentos para ver cuál es la respuesta y medición de alto nivel en los acuerdos en política y en materia económica”, agregó.

Villarreal Anaya también mencionó que en este 2026 se consolidarán importantes proyectos en el estado, como la ampliación del Puerto y Puente de Libre Comercio, la construcción del tren de Nuevo Laredo a la Ciudad de México, ya en fase constructiva, y el Gasoducto en Reynosa.

Además, se están desarrollando clústeres de desarrollo eléctrico-electrónico y el gran proyecto del Puerto del Norte en Matamoros. En movilidad, el gobernador espera que este año se inicie el eje carretero del Golfo Norte, que ofrecerá una alternativa a la congestionada carretera 57.