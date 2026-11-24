Antes de viajar a la APEC en China, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a 68 alumnos de media superior y superior de todo el país

Tamaulipas está cerrando bien el año en materia educativa, con avances en cobertura, proyectos y nuevas preparatorias.

Así lo aseguró el secretario de Educación en el estado, Miguel Ángel Valdés García, durante la inauguración del primer concurso estatal de media superior de robótica.

El funcionario retomó lo declarado en la mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la educación es el escudo contra todo lo que ocurre en la sociedad, especialmente la violencia.

Tamaulipas destaca en cobertura y proyectos educativos

En ese contexto, destacó que Tamaulipas se ubica entre los cinco primeros lugares en cobertura de educación superior y dentro de los diez primeros en aplicación de proyectos.

Antes de viajar a la APEC en China, la presidenta reconoció a 68 alumnos de media superior y superior de todo el país.

Tamaulipas fue el estado que más llevó, con cinco estudiantes, y en la presentación de proyectos ganadores tuvo una presencia destacada con trece participaciones.

Sin embargo, Valdés García reconoció que todavía hay muchos retos y desafíos por delante.

Recordó que en México, de cada diez jóvenes en edad de cursar la universidad, solo cuatro tienen un lugar, por lo que en los próximos años se deberán crear un millón de espacios para educación superior.

Construyen 10 nuevas preparatorias en Tamaulipas

La buena noticia, dijo, es que con el gobernador Américo Villarreal se logró cumplir la meta de la presidenta en media superior.

Los 500 mil alumnos que se buscaba que cupieran en todos los estados sí cupieron en Tamaulipas, que alcanzó el segundo lugar en cobertura.

Para lograrlo, en la entidad se están construyendo diez preparatorias nuevas, algo que contrasta con lo ocurrido en veinte años, cuando solo se había hecho un CBTIS.

Ahora se cuentan dos CBTIS nuevos, un COBAT y seis Margarita Maza de Juárez, además de un plantel más que completa la decena.

De esas diez instituciones, ocho están en edificios nuevos. Otra corresponde a una reconversión de un centro de bachillerato, mientras que una más cuenta con terreno y edificio nuevos, con una inversión importante para su operación.