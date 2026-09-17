Tamaulipas celebra Grito con gran afluencia y saldo blanco

El gobernador Américo Villarreal reportó saldo blanco tras las celebraciones patrias y anunció que retomará las giras por informes municipales

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, calificó como un éxito la celebración del Grito de Independencia en el estado.

El mandatario destacó que la ceremonia en Ciudad Victoria se vivió con gran entusiasmo, fervor nacionalista y una notable participación ciudadana, tanto en las arengas como en el canto del Himno Nacional.

Asimismo, Villarreal Anaya informó que, de acuerdo con los reportes recibidos de los 43 municipios de la entidad, los festejos se desarrollaron con una excelente afluencia en todas las plazas públicas. El gobernador confirmó que la jornada concluyó sin novedad, calificándola como una "buena fiesta" para las familias tamaulipecas.

Reanudación de giras por informes municipales

Por otro lado, el titular del Ejecutivo estatal anunció que este 17 de septiembre retomará su agenda de asistencia a los segundos informes de gobierno de las alcaldesas y alcaldes de la entidad.

Villarreal Anaya explicó que el objetivo es cumplir con el compromiso institucional en los cerca de 21 municipios restantes, principalmente en la zona de la Huasteca y el sur del estado.