Tamaulipas capta US$411.7 millones de inversión extranjera

Tamaulipas acumuló 411.7 millones de dólares de inversión extranjera directa al segundo trimestre de 2026, según datos de la Secretaría de Economía

Tamaulipas acumuló 411.7 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) al segundo trimestre de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía federal.

La secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, señaló que el resultado refleja la confianza de empresas internacionales en las condiciones productivas, logísticas y de talento que ofrece Tamaulipas.

Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen de los capitales recibidos por la entidad, seguido de España, República de Corea, Japón y Canadá.

En conjunto, estos cinco países concentraron 86.5% de la inversión extranjera captada por Tamaulipas durante el periodo.

Industria manufacturera concentra la mayor parte

La industria manufacturera fue el principal destino de la inversión, con 270.4 millones de dólares, equivalentes al 65.7% del total estatal.

Los servicios financieros y de seguros captaron 66.8 millones de dólares, mientras que transportes, correos y almacenamiento recibieron 46.6 millones.

Estas tres actividades concentraron en conjunto 93.2% de la IED registrada en Tamaulipas.

Durante el segundo trimestre, Tamaulipas se colocó como el cuarto estado fronterizo con mayor captación de inversión extranjera, fortaleciendo su posición dentro de la plataforma industrial y logística del norte de México.

Cantú Deándar afirmó que el Gobierno estatal mantendrá las acciones de promoción de inversiones, facilitación empresarial y fortalecimiento de sectores estratégicos, con el objetivo de aprovechar las ventajas competitivas de la entidad para impulsar el crecimiento productivo y el bienestar de las familias.