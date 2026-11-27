Tamaulipas podría recuperar el liderazgo nacional en producción de hidrocarburos con la entrada en operación del campo petrolero Trion, ubicado en aguas profundas del Golfo de México, que comenzará a aportar gradualmente entre 100 mil y 120 mil barriles diarios de petróleo a partir de 2028, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.
Campo Trion contempla perforaciones a 5.5 kilómetros
El mandatario dio a conocer el proyecto en Reynosa, después de encabezar el arranque del operativo especial del programa Héroes y Heroínas Paisanos, y explicó que la extracción representa un importante desafío técnico, debido a que los trabajos de perforación se realizan a una profundidad aproximada de 5.5 kilómetros, entre el tirante de agua y el subsuelo marino.
“De la superficie del mar a la base continental, son 2 kilómetros y medio de agua y luego, ya estando en la tierra, en el fondo del mar, son 3 kilómetros más de perforación para llegar a los campos petrolíferos. Entonces, estamos hablando de un tirante de 5 kilómetros y medio para poder llegar al sitio donde se encuentra el petróleo”, explicó Villarreal Anaya.
El gobernador destacó que el proyecto permitirá incorporar a la producción nacional entre 100 mil y 120 mil barriles diarios de petróleo, de manera paulatina a partir de 2028, lo que representará un impulso para la seguridad energética de México y nuevas oportunidades de desarrollo económico para Tamaulipas.
“Eso da una dimensión importante de seguridad energética a nuestro país, pero a su vez una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo a toda la costa de nuestra entidad”, expresó.
Buscan preparar especialistas para la industria petrolera
Villarreal Anaya señaló que la operación del campo Trion también demandará servicios especializados, proveeduría y mano de obra calificada, por lo que se buscará vincular a las universidades tecnológicas, politécnicas y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la preparación de técnicos y profesionistas que puedan incorporarse a esta industria.
Asimismo, destacó que Tamaulipas concentra alrededor del 60 por ciento del potencial de recursos energéticos del país, entre hidrocarburos y generación eléctrica mediante fuentes eólicas y fotovoltaicas, capacidad que se complementará con la construcción de una nueva planta.