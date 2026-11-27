Villarreal Anaya señaló que la operación del campo Trion también demandará servicios especializados, proveeduría y mano de obra calificada

Tamaulipas podría recuperar el liderazgo nacional en producción de hidrocarburos con la entrada en operación del campo petrolero Trion, ubicado en aguas profundas del Golfo de México, que comenzará a aportar gradualmente entre 100 mil y 120 mil barriles diarios de petróleo a partir de 2028, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Campo Trion contempla perforaciones a 5.5 kilómetros

El mandatario dio a conocer el proyecto en Reynosa, después de encabezar el arranque del operativo especial del programa Héroes y Heroínas Paisanos, y explicó que la extracción representa un importante desafío técnico, debido a que los trabajos de perforación se realizan a una profundidad aproximada de 5.5 kilómetros, entre el tirante de agua y el subsuelo marino.

“De la superficie del mar a la base continental, son 2 kilómetros y medio de agua y luego, ya estando en la tierra, en el fondo del mar, son 3 kilómetros más de perforación para llegar a los campos petrolíferos. Entonces, estamos hablando de un tirante de 5 kilómetros y medio para poder llegar al sitio donde se encuentra el petróleo”, explicó Villarreal Anaya.

El gobernador destacó que el proyecto permitirá incorporar a la producción nacional entre 100 mil y 120 mil barriles diarios de petróleo, de manera paulatina a partir de 2028, lo que representará un impulso para la seguridad energética de México y nuevas oportunidades de desarrollo económico para Tamaulipas.

“Eso da una dimensión importante de seguridad energética a nuestro país, pero a su vez una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo a toda la costa de nuestra entidad”, expresó.

Buscan preparar especialistas para la industria petrolera

Villarreal Anaya señaló que la operación del campo Trion también demandará servicios especializados, proveeduría y mano de obra calificada, por lo que se buscará vincular a las universidades tecnológicas, politécnicas y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la preparación de técnicos y profesionistas que puedan incorporarse a esta industria.

Asimismo, destacó que Tamaulipas concentra alrededor del 60 por ciento del potencial de recursos energéticos del país, entre hidrocarburos y generación eléctrica mediante fuentes eólicas y fotovoltaicas, capacidad que se complementará con la construcción de una nueva planta.