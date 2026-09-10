Tamaulipas busca liderar el turismo deportivo

El IV Congreso Mundial de Turismo Deportivo arrancó en México, mientras Tamaulipas impulsa inversiones y eventos para consolidarse como destino líder

El IV Congreso Mundial de Turismo Deportivo inició en México, mientras Tamaulipas destaca las inversiones y eventos con los que busca consolidarse como destino líder en esta actividad.

Con acciones concretas y una estrategia enfocada en el desarrollo deportivo, el Gobierno de Tamaulipas fortalece la infraestructura y amplía las competencias de participación nacional e internacional para impulsar el turismo deportivo.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se han destinado más de 236 millones de pesos a la mejora y construcción de espacios recreativos y de alto rendimiento.

Impulsan eventos deportivos en Tamaulipas

Además de la inversión en infraestructura, la Secretaría de Turismo del Estado ha destinado recursos para la realización de eventos deportivos de gran alcance.

Entre ellos se encuentran el Maratón Bicentenario Tamaulipas, que ya posiciona al estado en el ranking nacional; el Gran Fondo Tampico, competencia ciclista programada para el próximo 27 de septiembre; el Maratón Tamaulipas y el Triatlón AsTri.

A esta agenda se suma una creciente cantidad de justas deportivas que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, reflejan la apuesta del estado por fortalecer el turismo deportivo.

México recibe encuentro internacional

Las acciones se desarrollan en el marco del IV Congreso Mundial de Turismo Deportivo, que por primera vez se celebra en América. El encuentro se realiza del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En el evento participan las secretarias y secretarios de Turismo de los 32 estados, junto con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante el encuentro, autoridades, líderes, expertos y representantes del sector comparten ideas, generan alianzas y analizan el futuro del turismo deportivo.

El Congreso es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Concanaco, el Gobierno de la Ciudad de México, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México y ONU Turismo, entre otras instituciones y dependencias.

El encuentro busca fortalecer la relación entre el deporte y el turismo como herramientas para impulsar el desarrollo y generar nuevas oportunidades para los destinos.