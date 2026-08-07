Tamaulipas busca elevar la lactancia materna al 60 por ciento

En Tamaulipas, solo tres de cada diez bebés reciben lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida.
Esta práctica se mantiene baja debido a factores como el inicio tardío del amamantamiento tras el parto, las exigencias de los horarios laborales y el uso comercial de fórmulas lácteas.
Esta semana se realizó un evento para fortalecer la práctica y la concientización sobre la actividad de salud para la madre y los hijos a través de la lactancia.
Uso de fórmulas supera el 65 por ciento en el sur
En la zona sur del estado (Tampico, Madero y Altamira), la tendencia al uso de fórmulas infantiles supera el 65% frente a la leche materna.
La Secretaría de Salud en Tamaulipas impulsa jornadas y caravanas informativas durante la Semana Mundial de la Lactancia para elevar la cifra hacia el 60 por ciento.