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Tamaulipas busca elevar la lactancia materna al 60 por ciento

Por: Nora Castro

06 Agosto 2026, 22:39

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En la zona sur del estado (Tampico, Madero y Altamira), la tendencia al uso de fórmulas infantiles supera el 65% frente a la leche materna

Tamaulipas busca elevar la lactancia materna al 60 por ciento
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En Tamaulipas, solo tres de cada diez bebés reciben lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida.

Esta práctica se mantiene baja debido a factores como el inicio tardío del amamantamiento tras el parto, las exigencias de los horarios laborales y el uso comercial de fórmulas lácteas.

Esta semana se realizó un evento para fortalecer la práctica y la concientización sobre la actividad de salud para la madre y los hijos a través de la lactancia.

Uso de fórmulas supera el 65 por ciento en el sur

En la zona sur del estado (Tampico, Madero y Altamira), la tendencia al uso de fórmulas infantiles supera el 65% frente a la leche materna.

La Secretaría de Salud en Tamaulipas impulsa jornadas y caravanas informativas durante la Semana Mundial de la Lactancia para elevar la cifra hacia el 60 por ciento.

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