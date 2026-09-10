Tamaulipas busca colocar productos de microempresas en Texas

El proyecto también contempla la participación de cámaras empresariales y organismos que permitan facilitar el traslado de los productos hacia Texas

Tamaulipas busca ampliar las oportunidades comerciales de sus microempresas en el mercado estadounidense mediante el programa “Tamaulipas Exporta a Texas”, que en su primera etapa contempla posicionar 100 productos en territorio texano.

Luis Cantú, subsecretario de Economía, informó que la convocatoria para participar en este programa inició el 4 de agosto y permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre, por lo que hizo un llamado a los microempresarios interesados a aprovechar esta oportunidad.

“El objetivo del programa es posicionar 100 productos, en la primera etapa vamos a trabajar con 100 productos; iniciamos la convocatoria el 4 de agosto y la cerramos el 20 de septiembre, ya pronto va a cerrar la convocatoria”, señaló.

Explicó que uno de los primeros pasos será apoyar a los empresarios para avanzar hacia la formalidad y prepararlos para cumplir con los requisitos necesarios para exportar, además de brindarles herramientas para fortalecer sus negocios y generar empleos.

Entre los beneficios se contempla capacitación especializada, asesoría en los trámites de exportación y acompañamiento para elaborar un plan de negocios que permita a los participantes cumplir con las regulaciones y certificaciones exigidas por Estados Unidos, particularmente en Texas.

“¿Qué beneficios vamos a obtener del programa? Capacitación especializada, asesoría en todos los trámites de exportación, no van a estar solos. Les vamos a dar una capacitación, vamos a hacerles su plan de exportación y los vamos a asesorar para que puedan cumplir con las distintas regulaciones que pide el gobierno de Estados Unidos, en específico el estado de Texas, con algunas certificaciones que se requieren”, explicó.

El funcionario destacó que el proyecto también contempla la participación de cámaras empresariales y organismos que permitan facilitar el traslado de los productos hacia Texas, además de generar vínculos con cadenas comerciales y restaurantes interesados en incorporar productos tamaulipecos.

Houston será uno de los principales puntos de atención del programa, debido al tamaño de su mercado y a las posibilidades de colocar productos en establecimientos comerciales y del sector restaurantero.

“Incluimos la ciudad de Houston porque la idea es trabajar en estas tiendas que ya están allá para el mercado, que es muy grande en Houston, en donde podemos ya meter los productos. Con La Michoacana también estamos trabajando y un aliado para nosotros son los consulados en Estados Unidos”, detalló Cantú.

Agregó que los consulados mexicanos están facilitando el acercamiento con distribuidores y cámaras de restauranteros, ya que algunos productos podrían encontrar su principal oportunidad de comercialización directamente en restaurantes, sin necesidad de llegar a los anaqueles de las tiendas.

“Los consulados nos están abriendo las puertas con distribuidores, como cámaras de restauranteros, porque sus productos, a lo mejor no van al anaquel, van precisamente a los restaurantes”, puntualizó.

Con este programa, Tamaulipas busca que los pequeños negocios dejen de mirar al mercado texano desde la frontera y den el siguiente paso: convertirse en proveedores formales, competitivos y con capacidad de llevar productos hechos en la entidad hasta los consumidores de Estados Unidos.