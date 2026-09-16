Tamaulipas busca cerrar brecha educativa en zonas rurales

Valdés García subrayó que, mientras en las zonas urbanas el acceso a internet alcanza el 86%, en las comunidades rurales este servicio ya llega al 100%

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, destacó los avances y la estrategia implementada para cerrar la brecha educativa en las comunidades rurales del estado.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que, el objetivo es garantizar la calidad educativa en estas zonas para que sea igual a la de las áreas urbanas, bajo el principio de justicia social.

Comunidades rurales alcanzan cobertura total de internet

Valdés García subrayó que, mientras en las zonas urbanas el acceso a internet alcanza el 86%, en las comunidades rurales este servicio ya llega al 100%. Además, aseguró que la distribución de materiales, uniformes y útiles escolares avanza satisfactoriamente.

El titular de la dependencia enfatizó que las escuelas rurales, incluyendo las multigrado, son actualmente "las consentidas de la política educativa" estatal.

"Aunque sean menos estudiantes y menos docentes, necesitamos por justicia social tener los mismos resultados en los aprendizajes, en donde la estrategia actual busca revertir el rezago provocado por la despoblación y movilidad urbana, asegurando condiciones presupuestarias y de recursos humanos equitativas, además de promover que los docentes rurales cuenten con la misma disposición y herramientas que sus pares en las ciudades”, puntualizó.

Analizarán uso de celulares en las escuelas

En otro orden de ideas, el secretario de Educación, anunció que el próximo 30 de septiembre se llevará a cabo un foro estatal en Ciudad Victoria.

El propósito principal será definir los lineamientos para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos dentro de los planteles educativos.

Este encuentro forma parte de un acuerdo nacional para establecer un uso responsable y seguro de la tecnología en las aulas. Se debatirá si el uso de estos dispositivos se limitará exclusivamente a casos de emergencia o si se optará por fortalecer la comunicación a través de telefonía fija en las escuelas, buscando siempre el bienestar y la seguridad de la comunidad estudiantil.