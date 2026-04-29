Tamaulipas busca abatir el rezago en infraestructura escolar

El Secretario de Educación destacó que, si bien existen planteles en excelentes condiciones, el mayor rezago se localiza en las áreas rurales

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reconoció que el sistema educativo estatal, compuesto por más de 6,652 planteles, enfrenta actualmente un rezago del 30% en cuanto a condiciones de infraestructura básica, tales como baños, electrificación, bardas perimetrales y techumbres.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, y en respuesta a los cuestionamientos de la diputada Patricia Hurtado (PAN), el funcionario detalló que este déficit se concentra en 1,172 escuelas que aún no cuentan con condiciones dignas para el aprendizaje.

Agenda "Tamaulipas Educa": Un compromiso de dignidad

Valdez García enfatizó que, bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, existe el firme compromiso de que, al finalizar el sexenio, la totalidad de las escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria cuenten con instalaciones dignas.

"El objetivo es claro: atender las carencias en baños, electrificación, mobiliario y recursos humanos. Estamos trabajando intensamente para que cada plantel ofrezca un entorno adecuado para nuestras niñas, niños y jóvenes", afirmó el titular de la SET.

Prioridad en zonas rurales

El Secretario destacó que, si bien existen planteles en excelentes condiciones, el mayor rezago se localiza en las áreas rurales. Por ello, siguiendo las instrucciones del mandatario estatal, se está privilegiando la inversión en estas zonas.

Para lograr esta meta, la Secretaría de Educación busca fortalecer el Fondo de Aportaciones Múltiples y potenciar el impacto del programa "La Escuela es Nuestra". Valdez García reconoció la labor de los legisladores que se han sumado a las gestiones para mejorar las escuelas de sus distritos, invitándolos a continuar trabajando de la mano para cerrar esta brecha histórica.