Tamaulipas avanza en Vivienda para el Vivienda para el Bienestar

Tamaulipas registra el tercer mayor avance nacional del programa, con 72% de la meta del Infonavit contratada y 160 viviendas entregadas en Matamoros.

Tamaulipas registra el tercer mayor avance nacional en el Programa Vivienda para el Bienestar, con 72% de la meta del Infonavit ya contratada.

Durante la entrega de 160 viviendas en el Fraccionamiento Las Arecas de Matamoros, autoridades estatales y federales destacaron el avance de Tamaulipas dentro del Programa Vivienda para el Bienestar.

El gobernador Américo Villarreal encabezó el evento junto al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el director general de la Coordinación Técnica de la Sedatu, Daniel González Escobar.

Villarreal señaló que estas acciones forman parte de una visión de gobierno que coloca en el centro a las personas y busca recuperar derechos sociales y humanos mediante el acceso a una vivienda.

Buscan reducir el rezago habitacional

El gobernador destacó que la construcción de 84 mil viviendas en Tamaulipas permitirá atender hasta 60% del rezago habitacional que existe en el estado.

Ante este avance, expresó su interés en plantear la posibilidad de ampliar la meta para beneficiar a un mayor número de familias tamaulipecas.

Además del impacto habitacional, Villarreal resaltó la derrama económica que representa la construcción de las viviendas. Estimó que los proyectos implicarán la llegada de cerca de 47 mil millones de pesos al estado y generarán oportunidades laborales.

La representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, informó que en Tamaulipas están contempladas 83 mil 183 viviendas.

De ese total, 60 mil serán construidas por el Infonavit, 20 mil corresponderán a la Comisión Nacional de Vivienda y otras 3 mil 183 estarán a cargo del Fovissste.

Como parte de las acciones complementarias, se han otorgado más de 36 mil apoyos para mejoramiento de vivienda, además de avanzar en la regularización de 15 mil lotes.

También se informó que cerca de 300 familias ya cuentan con mejores condiciones en sus créditos.

Infonavit reporta 72% de avance

Octavio Romero Oropeza explicó que de las 60 mil viviendas que construirá el Infonavit en Tamaulipas, ya fueron contratadas 43 mil y otras 500 serán formalizadas en los próximos días.

Estas cifras representan un avance de 72% de la meta estatal del Infonavit, colocando a Tamaulipas entre las entidades con mayor progreso dentro del programa.

En el Fraccionamiento Las Arecas se proyectó la construcción de 780 viviendas. En esta primera etapa fueron entregadas 160, mientras que una segunda fase contempla la edificación de otras 600 viviendas.

Romero Oropeza destacó que en Tamaulipas también se han atendido problemas relacionados con créditos considerados impagables.

En total, se logró la reestructuración de 288 mil créditos, los cuales, afirmó el funcionario, ya fueron resueltos.

Además, se han entregado 30 certificados de libertad de gravamen y está prevista la liberación de otros 96 mil en beneficio de derechohabientes.

Durante el evento, Daniel González Escobar reconoció al gobernador Américo Villarreal por impulsar en Tamaulipas el programa promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es facilitar que más familias tengan acceso a una vivienda digna.

El acto también contó con la participación del presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, así como de beneficiarios de distintos programas del Infonavit.

Entre los asistentes estuvieron Alejandra Desilos Reséndiz, María Elena Castillo, Hugo Martínez Martínez y Juan Márquez Ruiz, beneficiarios de las acciones implementadas en materia de vivienda.