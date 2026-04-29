Tamaulipas avanza en riego, pero enfrenta presión por agua

Invierten más de $7,000 mdp en tecnificación y proyectos hídricos, mientras persisten retos por sobreexplotación y demanda creciente

Tamaulipas se posiciona como un referente nacional en infraestructura hidroagrícola, ocupando el tercer lugar a nivel país y superando a diversas naciones del mundo en capacidad de riego. Sin embargo, el estado enfrenta retos significativos derivados de la sobreexplotación de acuíferos y la necesidad de modernizar su gestión del agua.

En coordinación con el Gobierno Federal y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se están ejecutando acciones prioritarias en los distritos de riego 025 y 026, con una inversión de $7,164 millones de pesos. El objetivo es tecnificar el campo, pasando del riego por gravedad a sistemas de alta eficiencia, lo que permitirá recuperar un volumen de 270 millones de metros cúbicos de agua.

El estado cuenta con una red de 70 plantas de tratamiento y se encuentran en fase de análisis ante CONAGUA con 46 proyectos estratégicos para la zona norte del estado, con una inversión proyectada de cerca de $7,000 millones de pesos, destinados a fortalecer la seguridad hídrica de la región.

Sobre la capital del estado, se destacó el avance en la gestión de nuevas fuentes de abastecimiento, logrando ya un incremento de 50 litros por segundo adicionales mediante la primera línea del acueducto, lo cual mejora significativamente la disponibilidad para la población.

En cuanto al sistema lagunario del sur, se informó sobre el proyecto El Moralillo, el cual permitirá elevar el almacenamiento de 1 a 1.80 metros. Con esta obra, la capacidad de almacenamiento pasará de 76 a 105.3 millones de metros cúbicos, garantizando un suministro más estable para el desarrollo regional.

Durante la comparecencia de Raúl Quiroga Álvarez en el pleno del Congreso de Tamaulipas, la diputada del PAN Rosario González Flores dijo que hay un tema que no admite demora, ni diferencia, el agua, y que se enfrenta una realidad: la escasez en muchas regiones, sobreexplotación de mantos acuíferos, contaminación de ríos y cuerpos de agua y una creciente demanda derivada del aumento poblacional y el desarrollo urbano e industrial.

El compromiso pendiente con Nuevo León

Finalmente, se subrayó que existe una deuda histórica de cumplimiento por parte de la Federación y el estado de Nuevo León respecto a los acuerdos hídricos. No obstante, se enfatizó que la actual administración estatal ha logrado avances sustanciales en la mesa de negociación, buscando siempre proteger los intereses y el futuro del agua para las familias tamaulipecas.