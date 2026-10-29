Tamaulipas atrae inversiones energéticas por US$7 mil millones

Diplomáticos de cinco países destacaron el potencial energético de Tamaulipas durante un congreso en Tampico, donde se presentaron proyectos millonarios

Representantes diplomáticos de Australia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia destacaron el potencial de Tamaulipas para impulsar el desarrollo energético de México, durante la inauguración del Congreso Internacional de Energía 2026, realizada en Expo Tampico.

El encuentro, que inició el 27 de octubre y contempla actividades hasta el día 29, reúne a más de seis mil participantes de los sectores público y privado, así como especialistas, académicos y representantes de empresas nacionales e internacionales.

Durante la apertura, el gobernador Américo Villarreal informó que el estado cuenta con proyectos aprobados para la generación de energía por alrededor de 7 mil millones de dólares.

Señaló que el desafío consiste en traducir las inversiones en beneficios concretos para las comunidades, mediante el desarrollo regional y la justicia energética.

Proyectos energéticos contemplan inversiones y empleos

El embajador de Australia, Crispin Conroy, resaltó el proyecto Trion, ubicado en aguas ultraprofundas frente a las costas de Tamaulipas. De acuerdo con las cifras presentadas durante el evento, se prevé que esta iniciativa genere alrededor de 6 mil 500 empleos durante su construcción y un promedio de mil 500 puestos de trabajo anuales durante su vida útil.

También se mencionó una aportación de un millón de dólares por parte de la empresa Woodside para respaldar programas de desarrollo y bienestar comunitario.

Villarreal Anaya sostuvo que Tamaulipas cuenta con condiciones para ampliar su participación en el sector energético. De acuerdo con el mandatario, existen más de 10 proyectos de generación eléctrica aprobados que podrían incrementar la capacidad instalada del estado en los próximos años.

Dinamarca y Suecia ofrecen experiencia en energías renovables

La embajadora de Dinamarca, Vanessa Vega Sáenz, planteó que Tamaulipas tiene posibilidades de convertirse en un centro industrial y logístico para el desarrollo de energía eólica marina y el almacenamiento subterráneo de gas. Asimismo, ofreció la experiencia de su país para explorar oportunidades de colaboración.

Por su parte, el embajador de Finlandia, Ari Mäski, destacó la ubicación estratégica, la infraestructura y las capacidades industriales del estado como factores que pueden contribuir al crecimiento del sector y a la transición hacia un modelo energético sostenible.

La embajadora de Suecia, Pernilla Josefsson Lazo, habló sobre la experiencia de su país en el uso de energías renovables y la posibilidad de compartir conocimientos que contribuyan al desarrollo de proyectos en Tamaulipas.

Noruega busca fortalecer cadenas de proveeduría local

El embajador de Noruega, Dag Nylander, destacó la importancia de vincular a los proveedores locales con las nuevas cadenas de valor del sector energético.

Entre las oportunidades de colaboración que mencionó se encuentran la preparación de jóvenes para los empleos que demanda la industria y el desarrollo de estrategias que permitan ampliar la participación de empresas y trabajadores tamaulipecos en los proyectos que se establezcan en la región.

Las propuestas expuestas durante el congreso apuntan a fortalecer los vínculos internacionales y aprovechar la experiencia de otros países en áreas como la innovación tecnológica, las energías renovables y el desarrollo de infraestructura.

CFE y Pemex destacan infraestructura estratégica de Tamaulipas

En representación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gabriela Aparicio Rangel, directora de Planeación de la institución, señaló que el congreso representa una oportunidad para dar visibilidad a proyectos prioritarios e intercambiar experiencias relacionadas con la autosuficiencia y la soberanía energética.

Por su parte, Mauricio Camarena Páez, director de Planeación, Coordinación de Desempeño y Sostenibilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex), destacó la infraestructura energética con la que cuenta Tamaulipas, entre ella la Cuenca de Burgos, la refinería Francisco I. Madero y el complejo procesador de gas Arenque.

El funcionario también hizo referencia a la infraestructura logística que abastece al noreste de México y al talento industrial de la entidad como elementos relevantes para el desarrollo del sector.

Congreso Internacional de Energía reúne a especialistas en Tampico

El Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 se realiza del 27 al 29 de octubre en Expo Tampico, con actividades dirigidas al intercambio de conocimientos y al análisis de los retos del sistema energético.

La agenda contempla conferencias magistrales, paneles técnicos, talleres y una feria industrial con participación de empresas y organismos vinculados con la energía. Entre los temas se encuentran el petróleo, el gas natural, las energías renovables, la transición energética y la innovación tecnológica.

En la inauguración también estuvieron presentes la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Ángel Julián Jiménez, además de representantes de los gobiernos estatal y federal, empresas, universidades y organizaciones del sector.