El Gobierno estatal realizó actividades en escuelas y comunidades para promover el diálogo, prevenir la violencia y fortalecer la cultura de paz

Un total de 947 personas de distintos sectores de la población han participado durante noviembre en actividades de formación y sensibilización para promover la cultura de paz, mejorar la convivencia y fomentar la resolución pacífica de conflictos en Tamaulipas.

La directora de Capacitación en Mediación de la Secretaría General de Gobierno, Ana Karen Barrientos Lumbreras, informó que las acciones se desarrollaron en escuelas y comunidades, con estrategias dirigidas a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Cuatro primarias participan en estrategia contra la violencia escolar

Como parte del trabajo con la población infantil, cuatro escuelas primarias se integraron a la estrategia "Mediación en la Primera Infancia", cuyo objetivo es impulsar desde edades tempranas habilidades socioemocionales como la empatía, el respeto, la comunicación asertiva y el reconocimiento de las emociones.

Estas actividades se realizaron mediante el Programa FORTAMUN 2026, en coordinación con el municipio de Victoria, como parte del proyecto de Prevención de Acoso y Violencia Escolar en Escuelas Primarias.

La iniciativa incorpora herramientas de mediación y mecanismos para resolver desacuerdos sin recurrir a la violencia, con la intención de contribuir a generar espacios educativos seguros.

Adolescentes y mujeres también reciben capacitación

En el caso de los adolescentes, la estrategia "Aprendiendo a Mediar" llegó a una telesecundaria, donde las y los estudiantes trabajaron en la identificación de conflictos, el análisis de sus causas y la búsqueda de soluciones mediante el diálogo y la escucha.

Por otra parte, mujeres integrantes de los Círculos Violeta del Sistema DIF Tamaulipas participaron en "Mediando mi Yo Interior", actividad enfocada en reconocer las emociones, fortalecer el desarrollo personal y adquirir habilidades para construir relaciones más saludables.

Buscan fortalecer la convivencia en las comunidades

Barrientos Lumbreras destacó que acercar los mecanismos de mediación a diferentes grupos de la sociedad permite abrir espacios de aprendizaje y prevención, además de ofrecer herramientas para atender las diferencias de manera pacífica.

Las actividades forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, para fomentar el respeto, el diálogo y la construcción de relaciones armónicas entre la población.

La Secretaría General de Gobierno señaló que continuará promoviendo estas estrategias en distintos sectores, con el propósito de fortalecer la convivencia y contribuir a la construcción de una cultura de paz en la entidad.