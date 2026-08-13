Tamaulipas apuesta por reconversión tras baja siembra de sorgo

Tamaulipas seguirá como líder nacional en sorgo, pero solo sembró 52% de la superficie prevista y prevé una cosecha de 800 mil toneladas.

Tamaulipas conservará este año el primer lugar nacional en producción de sorgo, pero obligado a acelerar una reconversión productiva luego de que solamente se sembró el 52 por ciento de la superficie disponible en el estado.

De las 684 mil 925 hectáreas programadas para sorgo en el ciclo Otoño-Invierno 2025-2026, únicamente se lograron establecer 351 mil 876 hectáreas, lo que significa que más de 333 mil hectáreas quedaron sin sembrar por falta de humedad, falta de créditos y bajos precios del grano, lo cual representa solo un 52 por ciento.

El impacto productivo es histórico. El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, estimó que la cosecha apenas llegará a las 800 mil toneladas, cuando la media estatal es de 2 millones de toneladas y el récord ha sido de 3 millones.

"Fueron cuestiones climatológicas, no llovió lo suficiente y a tiempo, muchas tierras se quedaron preparadas, pero por falta de humedad no se sembraron, yo creo que, platicando con la gente de campo, inclusive gente de 80 años, nos dicen que no recuerdan ellos un año como este, en donde se hubiera sembrado tan poco y se esperara una cosecha tan baja", señaló.

La crisis del sorgo, con una caída de hasta 60 por ciento en producción, obliga a Tamaulipas a replantear su modelo agrícola y apostar por cultivos más rentables y resilientes.

Varela Flores explicó que las lluvias llegaron tarde en distintas regiones, sobre todo en el norte, donde se concentra la actividad sorguera, y eso desplomó la siembra hasta en municipios como San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas.

Ante este escenario, el Gobierno del Estado impulsa la reconversión productiva como alternativa para mantener la actividad agrícola y mejorar la rentabilidad.

Entre las opciones se encuentra el guar, cultivo que este año se estableció de manera experimental en alrededor de 5 mil hectáreas y que mostró aceptación entre los agricultores.

El guar es una leguminosa anual de ciclo corto (110 a 120 días) muy resistente a la sequía. Sus semillas se usan para extraer goma guar, un espesante clave para la industria alimentaria, cosmética y petrolera. Es ideal para rotación de cultivos porque fija nitrógeno en el suelo.

El secretario dijo que además se fortalecen otras alternativas como el trigo, que tiene precio de garantía y costos de producción más bajos que el sorgo.

También avanza el proyecto de una planta de harina nixtamalizada de sorgo blanco y una planta de etanol en Matamoros, que demandará mayor producción y que podría comenzar operaciones el próximo año.

"Puedes producir mucho, pero si le invertiste mucho pues entonces no le ganaste lo que querías, pero si tienes pocos gastos y mucha producción eso es productividad", puntualizó el funcionario.