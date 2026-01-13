Tamaulipas anuncia la creación de canal de televisión abierta

La declaración se realizó durante la toma de protesta a los alumnos de nuevo ingreso de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Ciudad Victoria

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció la creación del primer canal de televisión abierta durante su administración, al destacar los avances en materia de comunicación pública en la entidad.

La declaración se realizó durante la toma de protesta a los alumnos de nuevo ingreso de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Ciudad Victoria, donde el mandatario resaltó que participó en el primer programa de radio transmitido el domingo pasado en modalidad digital, con alcance en Tamaulipas, México y el extranjero.

Buscan fortalecer la comunicación entre gobierno y sociedad

“Es una oportunidad de cada vez tener mejores medios de interlocución entre gobierno, sociedad y profesionistas y trabajadores del gobierno del Estado, del gabinete, para estar difundiendo mensajes de oportunidad y crecimiento en nuestra entidad, porque vamos avanzando y hemos logrado resultados”, afirmó Villarreal Anaya.

Antecedentes históricos de Radio Tamaulipas

El gobernador recordó que Radio Tamaulipas fue una de las primeras radiodifusoras en contar con relevo satelital, lo que en su momento representó un avance significativo en la comunicación del estado. Señaló que este sistema de radio fue creado durante la administración estatal de su padre, Américo Villarreal Guerra.

Radio Tamaulipas transmite ahora en sistema digital

En este contexto, destacó que actualmente Radio Tamaulipas se ha convertido en la primera radiodifusora del estado en transmitir en sistema digital, lo que permite que los programas puedan ser vistos y escuchados a través de redes sociales y plataformas digitales.