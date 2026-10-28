Tamaulipas alista cobijas y despensas ante llegada de frío

El Sistema DIF Tamaulipas se encuentra coordinado con las instancias correspondientes para llevar cobijas y despensas a las regiones más afectadas

La dependencia coordina acciones con los 43 DIF municipales y cuenta con cobijas y despensas; los refugios se habilitarían si las condiciones lo requieren.

Ante el pronóstico de lluvias y un marcado descenso de temperatura, el Sistema DIF Tamaulipas se encuentra coordinado con las instancias correspondientes para llevar cobijas y despensas a las regiones más afectadas, informó su directora, Patricia Lara Ayala.

La funcionaria señaló que, por el momento, no hay refugios temporales habilitados. Sin embargo, indicó que podrían activarse de inmediato en los municipios donde la situación lo requiera.

“Estamos en coordinación con los 43 DIF municipales del estado para coordinar acciones en beneficio de las familias vulnerables. Estamos listos para cualquier contingencia”, expresó.

Identifican zonas de mayor riesgo ante el frío

Lara Ayala explicó que ya tienen identificadas las zonas de mayor riesgo ante los frentes fríos, en particular la región del Altiplano, donde las temperaturas suelen descender más. Entre los municipios que requieren atención están Miquihuana y Bustamante.

También mencionó comunidades alejadas y ubicadas en zonas altas de la Sierra Madre Oriental, como La Marcela. Para estos lugares, aseguró, ya se cuenta con la logística necesaria para desplegar apoyos a las personas y familias vulnerables.