Tamaulipas acumula 56 casos de dengue y cero defunciones

Vargas Reyes enfatizó que Tamaulipas es un estado endémico, por lo que las condiciones climáticas siempre favorecen la presencia del mosquito transmisor

Hugo Horacio Vargas Reyes, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, informó que el estado mantiene una tendencia a la baja en los casos de dengue, registrando 56 confirmaciones hasta el momento y, afortunadamente, cero defunciones.

Zona Sur concentra el 59% de los contagios

El funcionario detalló la distribución de los casos actuales:

Zona Sur: Concentra el 59% de los contagios, siendo Tampico y Altamira los municipios con mayor número de casos.

Ciudad Victoria: Registra una incidencia baja, con solo cuatro casos positivos.

Vargas Reyes enfatizó que Tamaulipas es un estado endémico, por lo que las condiciones climáticas siempre favorecen la presencia del mosquito transmisor.

Llaman a eliminar posibles criaderos del mosquito

Ante la actual temporada de lluvias, que incrementa el riesgo de proliferación, hizo un llamado urgente a la ciudadanía.

"Es muy importante enfatizar que, mientras mantengamos una buena limpieza de criaderos en nuestros patios, eso disminuye el riesgo", señaló.

La autoridad exhortó a la población a eliminar "cacharros" y objetos que acumulen agua en sus viviendas para frenar la propagación de la enfermedad.