Tamaulipas activa protocolo ante fallas en servicio eléctrico

El mecanismo establece enlaces directos con áreas operativas de la CFE para canalizar incidencias y dar seguimiento técnico

Con el objetivo de brindar apoyo puntual a la ciudadanía ante las constantes interrupciones en el servicio eléctrico, la Secretaría de Desarrollo Energético del Gobierno de Tamaulipas ha implementado un nuevo protocolo de atención a contingencias.

Esta estrategia, presentada por Roberto Manuel Rendón Mares, subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, responde a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya para dar seguimiento efectivo a las afectaciones en el estado.

El funcionario estatal detalló que la Secretaría ha establecido enlaces de comunicación directa con las gerencias divisionales, superintendencias y áreas operativas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este mecanismo permite canalizar oportunamente las incidencias identificadas, ubicar los puntos afectados y conocer el estado de la atención técnica.

Es importante destacar que este protocolo no sustituye el reporte oficial que los usuarios deben realizar directamente ante la CFE, sino que funciona como un canal de gestión institucional para dar seguimiento a casos de mayor impacto social o que requieren coordinación con autoridades municipales.

La dependencia realiza un monitoreo constante a través de dos ejes principales para generar alertas oportunas:

Atención Ciudadana: Se reciben reportes directos de la población a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría, donde se invita a los usuarios a enviar información y evidencias fotográficas de los daños.

Monitoreo institucional: Se lleva a cabo una revisión diaria en medios periodísticos, redes sociales, avisos de presidentes municipales y representantes comunitarios. Toda esta información se integra en una estadística diaria que permite identificar patrones y zonas críticas.

Con este sistema, el Gobierno de Tamaulipas busca mejorar la capacidad de respuesta ante las fallas energéticas, fortaleciendo el vínculo entre las necesidades de la población y las instancias responsables de restablecer el servicio.