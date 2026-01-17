Info 7 Logo
Talento de Altamira crea robot humanoide con IA

Por: Bernardo Gallardo

16 Enero 2026, 15:53

Los jóvenes presentarán “BAN -BOT”, un robot humanoide adicionado con inteligencia artificial, diseñado como asistente para adultos mayores

Con entusiasmo, innovación y talento, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira se preparan para representar a México en la Quinta Feria Internacional de Ciencias de Tailandia, donde competirán con proyectos de alto nivel provenientes de distintas partes del mundo.

Se trata de Sofía Jimena Vargas Torres y Fernando Banda Rodríguez, alumnos de la carrera de Mecatrónica, quienes lograron su pase internacional tras obtener el primer lugar y la medalla Platino en el concurso Emprende 2025, certamen que les otorgó la acreditación directa para participar en el evento científico que se llevará a cabo los días 29 y 30 de enero en Tailandia.

Los jóvenes presentarán “BAN -BOT”, un robot humanoide adicionado con inteligencia artificial, diseñado como asistente para adultos mayores, capaz de realizar tareas básicas como entregar medicamentos, ofrecer agua, recordar actividades y entablar conversación en tiempo real, atendiendo una necesidad creciente de acompañamiento y asistencia.

"Este robot nace de una necesidad humana, sobre todo en personas adultas mayores que viven solas y no saben utilizar dispositivos electrónicos; la inteligencia artificial permite que puedan comunicarse, recibir apoyo y compañía", explicó Sofía Jimena Vargas.

Por su parte, Fernando Banda detalló que BAN-BOT es la tercera versión del proyecto, la más avanzada hasta ahora, y que el equipo ha participado previamente en competencias locales y regionales de robótica, computación e innovación, con resultados positivos, aunque este pase internacional representa el mayor logro alcanzado.

El proyecto cuenta con el respaldo académico del profesor Diego Arturo Soto Monterrubio, asesor del equipo y docente de especialidad en automatización, PLC y microcontroladores, además de impulsor del Club de Inteligencia Artificial, creado en 2024 dentro de la universidad, donde se fomenta la creatividad, el trabajo colaborativo y la innovación tecnológica.

"Buscamos que los estudiantes desarrollen su talento, generen ideas y las conviertan en proyectos reales; ya hemos tenido casos de éxito a nivel internacional, y este es uno más que demuestra el potencial de nuestros jóvenes".

Los jóvenes, competirán contra alrededor de 50 equipos de distintos países, considerados los mejores representantes de cada nación. El proyecto ya fue patentado ante el IMPI, asegurando su registro y protección legal.

Sin embargo, para poder concretar el viaje, los jóvenes aún requieren apoyo económico, ya que deben cubrir gastos de traslado, hospedaje y estancia en el extranjero.

 Actualmente buscan reunir alrededor de 100 mil pesos, pues aunque ya han recibido algunos apoyos, todavía enfrentan costos pendientes.

Los estudiantes hicieron un llamado a la comunidad, empresas y ciudadanía en general para respaldar este proyecto que pone en alto a Altamira y a Tamaulipas, invitando a quienes deseen apoyar a visitar su página de Facebook, https://gofund.me/4319eaeb1 donde comparten información del proyecto y los medios para realizar aportaciones.

Con esfuerzo, creatividad y pasión por la tecnología, estos jóvenes demuestran que el talento tamaulipeco tiene nivel internacional y que invertir en la educación y la innovación es apostar por un mejor futuro.

