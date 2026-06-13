Suspenderán servicio de agua en sector Rancho Grande de Reynosa

Las maniobras están programadas para concluir alrededor de las 02:00 horas del sábado, pero la recuperación total del servicio podría tardar varias horas más

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa informó que este viernes 12 de junio, a partir de las 18:00 horas, se llevará a cabo la sustitución de válvulas en la cisterna principal de la planta potabilizadora Rancho Grande, por lo que será necesario suspender de manera temporal el suministro de agua potable en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, las maniobras están programadas para concluir alrededor de las 02:00 horas del sábado; sin embargo, advirtió que la recuperación total del servicio podría tardar varias horas más debido al tiempo que requiere la red para volver a llenarse y normalizar la presión en miles de viviendas.

COMAPA solicitó la comprensión de los usuarios al señalar que los trabajos buscan mejorar la operación de la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente en la zona.

El anuncio se da en medio de las inconformidades que han manifestado ciudadanos durante las últimas semanas por cortes y afectaciones al suministro de agua, situación que ha impactado las actividades diarias de numerosas familias en distintos sectores de Reynosa.