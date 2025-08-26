Suspenderán energía eléctrica en la Zona Centro de Reynosa

La CFE realizará trabajos de mantenimiento por lo cual se suspenderá el servicio, el jueves 28 de agosto a partir de las 6:00 de la mañana

El Ayuntamiento de Reynosa informó que el próximo jueves 28 de agosto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica en el sector centro de la ciudad.

Las labores se llevarán a cabo en las calles J. B. Chapa y Morelos a partir de las 6:00 de la mañana, momento en que será suspendido el servicio de energía.

De acuerdo con el aviso, la interrupción se mantendrá hasta las 6:00 de la tarde, por lo que durante doce horas viviendas y comercios de la zona permanecerán sin suministro eléctrico.

Las autoridades municipales exhortaron a los habitantes y comerciantes del área a tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos, y agradecieron la comprensión de la ciudadanía mientras se realizan estos trabajos programados por la CFE.