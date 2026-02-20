Suspenden recorridos en ex aduana de Tampico por remodelación

La suspensión entra en vigor a partir del jueves 19 de febrero del presente año y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, conforme al avance de los trabajos

La Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico informó que se suspenden las sesiones fotográficas y recorridos turísticos debido a que los trabajos de restauración del edificio de la Ex Aduana ya comenzaron.

A través de un comunicado, la autoridad portuaria indicó el cierre para que la comunidad tome sus precauciones, sobre todo quienes tenían pendiente sesiones de fotos.

