Suspenden recorridos en ex aduana de Tampico por remodelación

Por: Nora Castro

19 Febrero 2026, 21:32

La suspensión entra en vigor a partir del jueves 19 de febrero del presente año y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, conforme al avance de los trabajos

La Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico informó que se suspenden las sesiones fotográficas y recorridos turísticos debido a que los trabajos de restauración del edificio de la Ex Aduana ya comenzaron.

A través de un comunicado, la autoridad portuaria indicó el cierre para que la comunidad tome sus precauciones, sobre todo quienes tenían pendiente sesiones de fotos.

La suspensión entra en vigor a partir del jueves 19 de febrero del presente año, y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, conforme al avance de los trabajos.

