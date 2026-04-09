Suspenden protestas campesinas tras acuerdo con Segob

Asimismo, manifestaron su confianza en el diálogo con el Gobierno Federal permita avanzar en soluciones para el campo mexicano

Los movimientos de protesta encabezados por campesinos en distintas regiones del país fueron suspendidos luego de alcanzar un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para sostener una reunión con funcionarios federales. El encuentro está programado para el próximo viernes a las 10:00 de la mañana.

Acuerdan reunión con autoridades federales

En la reunión participarán integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y otras agrupaciones del sector. Productores del norte de Tamaulipas confirmaron que también estarán presentes mediante una comisión que representará sus demandas.

Los campesinos explicaron que las movilizaciones se realizaron sin afectar el tránsito de particulares ni de vehículos de emergencia, registrando saldo blanco, sin personas lesionadas ni enfrentamientos.

Confían en diálogo con el Gobierno Federal

Asimismo, manifestaron su confianza en el diálogo con el Gobierno Federal permita avanzar en soluciones para el campo mexicano, al considerar que su movimiento es una lucha legítima para garantizar la producción de alimentos, así como mejores condiciones para productores y transportistas.

Advierten posibles nuevas movilizaciones

Sin embargo, advirtieron que, de no alcanzarse acuerdos en la reunión del viernes, podría generarse un descontento mayor en el sector, lo que derivaría en una nueva jornada de manifestaciones, posiblemente más intensas en distintas regiones del país.