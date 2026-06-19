Suspenden maestros labores en siete primarias de Victoria

Personal mostró su inconformidad ante incumplimiento que ordenó separar a la supervisora escolar de sus funciones en la zona y concentrarla en el sector 10

Personal docente y administrativo de siete escuelas primarias de la zona escolar 82 de Ciudad Victoria suspendieron labores de manera temporal dejando sin el servicio educativo a más de 600 estudiantes.

La maestra Noemí Ornelas señaló que en asamblea de base se acordó dicha medida ante el incumplimiento de la determinación de la dirección jurídica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas que ordenó separar a la supervisora escolar de sus funciones en la zona y concentrarla en el sector educativo número 10 desde el 1 de junio del 2026.

Esta determinación derivó en una investigación de la Secretaría de Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciada el 3 de diciembre del 2025 en la que se colaboró aportando evidencias sobre diversas incidencias en el ejercicio de la función de supervisión incluida una denuncia ante la FENNAM, y la baja de plantilla de siete trabajadores.

El resolutivo de la dirección jurídica y de transparencia identificó afectaciones a menores de edad que comprometen el interés superior de la niñez así como modificaciones unilaterales a la jornada laboral y a la plantilla.

La inconformidad es general en los siete planteles educativos por parte de las y los docentes y trabajadores administrativos.

Aseguran que a la fecha existe incertidumbre sobre la ejecución de esa determinación pese a contar con el resolutivo y las evidencias correspondientes lo que ha generado tensión e inestabilidad en los centros escolares esto se relaciona con demoras de distintas instancias educativas y ha impedido hasta ahora la implementación del protocolo de prevención detección y actuación en casos de violencia hacia niñas niños y adolescentes en el entorno escolar.

"La sección 30 del SNTE en Tamaulipas tiene conocimiento de este proceso y nos ha respaldado", aseguró.

La exigencia de los trabajadores de la educación no tiene carácter personal demandan que las autoridades actúen con firmeza y apego a la legalidad para cumplir las determinaciones ya emitidas por las propias instancias facultadas pues el interés superior de la niñez y la estabilidad institucional son indispensables para una educación de calidad.

"Exigimos la intervención inmediata de la autoridad gubernamental, la ejecución y seguimiento puntual de las resoluciones de la dirección jurídica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, garantías de legalidad y protección para el personal educativo y las comunidades escolares, que se remueva de la zona escolar 82 a la supervisora en cumplimiento de la determinación ya emitida, la suspensión es una medida extraordinaria y pacífica, la base trabajadora se mantiene en asamblea permanente reiteramos nuestro compromiso con la educación pública y esperamos una respuesta pronta que permita restablecer la normalidad de nuestros centros educativos", señalaron las y los maestros.