Suspenden clases en primaria de Ciudad Victoria por bajo voltaje

La falla eléctrica impidió operar aires acondicionados y ventiladores, por lo que cerca de 100 alumnos recibieron clases al aire libre bajo la techumbre

Desde el pasado viernes 25 de septiembre, la Escuela Primaria Leona Vicario en Ciudad Victoria enfrenta interrupciones en sus clases presenciales debido a fallas en el suministro de energía eléctrica.

La directora del plantel, Guillermina Navarro Márquez, informó que la problemática se debe a un bajo voltaje que impide el funcionamiento de aires acondicionados y ventiladores, condiciones indispensables para el desarrollo de las actividades escolares en las aulas.

Dijo que desde las 6:30 de la mañana de este lunes, las autoridades escolares notificaron a los padres de familia sobre la imposibilidad de operar los equipos para soportar las altas temperaturas, aunque muchos optaron por retirar a sus hijos, algunos padres decidieron dejarlos en el plantel, donde los docentes improvisaron clases al aire libre bajo la techumbre de la escuela.

De una matrícula total de 535 estudiantes, solo asistieron cerca de 100 alumnos, quienes fueron atendidos por 44 miembros del personal docente.

La dirección del plantel informó que, tras los trabajos de atención necesarios, se estima que las clases presenciales se reanuden con normalidad este martes 29 de septiembre.