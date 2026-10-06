Suspenden clases en escuelas de Matamoros por tormenta

Las autoridades educativas implementaron la medida preventiva en distintos niveles ante los severos acumulamientos de agua registrados.

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Las fuertes lluvias registradas en Matamoros provocaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad, generando complicaciones para la circulación y afectaciones en algunas actividades.

Uno de los puntos afectados fue la avenida Solidaridad, donde un automóvil quedó atrapado entre el agua debido al nivel que alcanzó la inundación.

Ante esta situación, elementos de Tránsito Municipal acudieron para auxiliar a la persona y realizar las maniobras necesarias para retirar el vehículo. Fue necesario el apoyo de varios elementos y una grúa para poder sacar la unidad de la zona afectada.

Las condiciones generadas por las lluvias también llevaron a la suspensión de clases en diferentes escuelas de Matamoros, correspondientes a distintos niveles educativos, como medida preventiva ante las condiciones climatológicas.

De esta manera, las precipitaciones generaron afectaciones tanto en la movilidad de la ciudad como en las actividades escolares, mientras las autoridades atendían los puntos donde se registraron mayores acumulamientos de agua.