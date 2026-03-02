Suspenden a microbusero tras golpear a comerciante en Victoria

Se señaló que este tipo de conductas agresivas no están permitidas por parte de los operadores, por lo que se buscará reforzar los cursos de capacitación

El subsecretario del Transporte, Armando Núñez Montelongo, confirmó que fue suspendido por tres días el operador del transporte público involucrado en una riña registrada en la vía pública en Ciudad Victoria.

De acuerdo con el funcionario, el incidente ocurrió cuando un estudiante descendió de la unidad mientras el vehículo aún estaba en movimiento, lo que provocó que cayera sobre la banqueta. La situación fue observada por un comerciante ambulante que se encontraba en el lugar, quien reclamó al conductor por la forma en que permitió el descenso del pasajero.

Discusión derivó en agresión en la vía pública

Según el reporte, el reclamo generó molestia en el operador y en otro pasajero que viajaba en la unidad, quien resultó ser padre del conductor. Ambos descendieron del vehículo y se enfrentaron físicamente con el vendedor ambulante.

“Primero que nada ya fue suspendido tres días, es una acción unipersonal, es una acción de él, hubo un estudiante que desciende de la unidad cuando aún estaba caminando, hubo un tercero que estaba ahí, le reclama al operador, arriba de la unidad iba el papá del operador, se baja y se hacen los golpes, se baja el operador y el papá y se hacen los golpes”.

Autoridades reforzarán capacitación a operadores

Núñez Montelongo señaló que este tipo de conductas agresivas no están permitidas por parte de los operadores del transporte público, por lo que se buscará reforzar los cursos de capacitación dirigidos a concesionarios y choferes.

El funcionario explicó que las autoridades continuarán revisando el caso para determinar las sanciones correspondientes, además de escuchar la versión de las personas involucradas.

Video de la agresión circula en redes sociales

En un video difundido en redes sociales se observa a dos hombres agrediendo físicamente a un comerciante, presuntamente luego del reclamo por permitir que un pasajero descendiera de la unidad sin que el vehículo estuviera completamente detenido.

“Son circunstancias que se escapa lamentablemente de la conducta, claro que las sanciones van a ser independientemente que escuchemos la versión de la otra parte, ahorita esa es la versión que tenemos, que el muchacho se bajó caminando y un tercero se molestó, el chofer no hizo el alto”.