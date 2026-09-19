Suspende Coepris cuatro negocios de salud en Altamira

La autoridad sanitaria detectó fallas en documentación e higiene en farmacias y consultorios de Altamira, González y Aldama.

Cuatro establecimientos relacionados con el área de la salud han sido suspendidos temporalmente de actividades en la zona que comprende Altamira, González y Aldama.

Daniel Martínez Cano, coordinador de la COEPRIS en esta región, explicó que las medidas de seguridad fueron aplicadas durante verificaciones realizadas a negocios como farmacias, consultorios y establecimientos de servicios odontológicos.

Dijo que las suspensiones estuvieron relacionadas principalmente con irregularidades en la documentación y algunas deficiencias sanitarias detectadas durante las visitas de verificación.

Señaló que estas acciones tienen como objetivo prevenir riesgos para la población y garantizar que los establecimientos cumplan con las disposiciones sanitarias; en caso de detectar condiciones que puedan representar un riesgo para la salud, la autoridad puede determinar la suspensión temporal de actividades.

También mantienen vigilancia sobre establecimientos dedicados a la realización de tatuajes, de los cuales tienen identificados alrededor de tres en esta zona.

Estos negocios requieren un permiso federal conocido como “tarjetón” y deben cumplir medidas de higiene, esterilización y protección, además de contar con los responsables sanitarios que correspondan de acuerdo con los servicios que ofrecen.