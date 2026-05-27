Surfista tamaulipeco competirá en Olimpiada Nacional CONADE 2026

Su entrenador confia en que la participación de Alan David motive a más jóvenes tamaulipecos a integrarse a esta disciplina.

Con la intención de impulsar el surf en el Golfo de México y posicionar a Tamaulipas dentro de esta disciplina a nivel nacional, el joven Alan David Juárez Azuara, de 14 años de edad, representará al estado en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que se realizará del 1 al 7 de junio en Sayulita, Nayarit.

El surfista originario de Playa Miramar participará en las categorías infantiles de tabla corta shortboard y tabla larga longboard, convirtiéndose en uno de los pocos atletas tamaulipecos que actualmente compiten en eventos nacionales de surf.

El entrenador de la selección tamaulipeca, Marcial Juárez Hegos, informó que viajarán esta misma semana a las playas nayaritas para reconocer las condiciones del mar, analizar las corrientes y familiarizarse con el comportamiento de las olas antes del inicio oficial de la competencia, cuya inauguración está programada para el próximo 31 de mayo.

Buscan posicionar el surf de Tamaulipas a nivel nacional

Marcial Juárez explicó que el principal objetivo de la participación es demostrar que en las costas tamaulipecas también existen atletas con capacidad competitiva dentro de este deporte.

“Estamos participando para poner a Tamaulipas en el mapa, para que sepan que aquí también hay surf y que nos tomen en cuenta”, expresó el entrenador.

El instructor reconoció que el crecimiento del surf en el estado ha enfrentado dificultades debido a la falta de una asociación estatal formal; sin embargo, destacó que la Federación Mexicana de Surf ha brindado respaldo directo al deportista mediante apoyos y facilidades para competir en torneos nacionales.

También señaló que el Instituto del Deporte de Tamaulipas apoyó recientemente con un campamento de preparación realizado en Sayulita durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Municipios y familias respaldan proyecto deportivo

Además del apoyo institucional, Marcial Juárez destacó el respaldo económico de padres de familia y de los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, recursos que han permitido adquirir equipo deportivo y fortalecer la preparación del joven surfista.

El entrenador confió en que la participación de Alan David motive a más jóvenes tamaulipecos a integrarse a esta disciplina que poco a poco busca consolidarse en las playas del sur del estado.

La participación en la Olimpiada Nacional CONADE representa una de las principales vitrinas deportivas juveniles del país y una oportunidad para que el surf tamaulipeco gane visibilidad dentro del panorama nacional.