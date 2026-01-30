Supervisora escolar denuncia a cinco directivos por su despido

La supervisora ha expresado su preocupación por el impacto emocional que esta situación ha tenido en su familia y ha solicitado la intervención del gobernador

Adriana Cervantes Chiquito, Supervisora de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Preescolar (USAED), ha denunciado a cinco directivos de su zona escolar, acusándolos de llevar a cabo actos difamatorios en su contra, así como de causar daño emocional y afectar sus garantías individuales.

Esta situación se ha intensificado tras la reciente destitución de Cervantes, quien ha servido al sistema educativo ininterrumpidamente durante 37 años, de los cuales 17 ha liderado USAED.

La supervisión a su cargo abarca 42 Jardines de Niños y siete directivos, Cervantes ha manifestado que es víctima de acusaciones infundadas y ha asegurado que cuenta con un amparo legal para enfrentar a sus detractores.

“Los cinco directivos, entre ellos la Maestra Dora Elsa Banda González, el Maestro José Luis, la Maestra Ana Margarita, la Maestra Irma y la Maestra Carmen, levantaron un documento en mi contra, lo que resultó en mi destitución. Actualmente, llevo una semana fuera de mis funciones y solicito a las autoridades educativas un diálogo para conciliar y proteger mis derechos laborales y humanos”, declaró Cervantes.

La supervisora ha expresado su preocupación por el impacto emocional que esta situación ha tenido en su familia y ha solicitado la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya, señalando que la situación se ha vuelto conflictiva en la zona.

“El personal no está de acuerdo con esto; tengo el respaldo de mis colegas, quienes conocen mi trayectoria de 37 años de servicio”, añadió.

Cervantes también ha rechazado las acusaciones de malos tratos y manejo deficiente de recursos, destacando que hasta la fecha no existen pruebas que respalden tales señalamientos.

En apoyo a la supervisora, trabajadores de la educación realizaron una marcha que culminó en la escalinata del palacio de gobierno, donde exigieron su reinstalación con pancartas en mano.

La comunidad educativa continúa en pie de lucha por la defensa de sus derechos y la búsqueda de justicia en este conflicto.