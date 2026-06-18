Supervisa Gattás limpieza para evitar focos de infección

El alcalde de Ciudad Victoria recorrió diversos sectores para atender reportes ciudadanos y exhortó a respetar horarios de recolección de basura

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, supervisó el operativo de limpieza en puntos de recolección de basura para evitar focos de infección que afecten a la población.

En el recorrido y acompañado del equipo de Servicios Públicos del Municipio, el alcalde capitalino constató y se sumó a las tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad para atender los reportes recibidos a través del número 072 de Atención Ciudadana, redes oficiales y sociales, con el fin de mejorar el entorno urbano y de salud de las familias victorenses.

Gattás Báez aprovechó el acercamiento con la gente para exhortar a respetar el día y horario de paso del camión recolector de basura para evitar la dispersión de desechos y agravar la problemática de basura en la vía pública.

La jornada incluyó trabajos de chapoleo y limpieza de camellones, además de la atención de peticiones que le hicieron en el trayecto, como la instalación de luminarias, rehabilitación de red de drenaje y pavimento dañado por la persistente lluvia.