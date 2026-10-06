Supera Fiscalía Digital las 100,000 llaves activas

De acuerdo con el fiscal general de Justicia, Eduardo Govea Orozco, esto representa un crecimiento de más del 67% respecto al cierre de 2025

La Fiscalía General de Justicia superó las 100 mil Llaves Digitales activas, lo que representa un crecimiento de más del 67% respecto al cierre de 2025, informó el fiscal general de Justicia, Eduardo Govea Orozco.

El funcionario señaló que este crecimiento refleja que los ciudadanos se están apegando al formato de la denuncia digital.

“Se trata de una herramienta estratégica para agilizar el acceso a la justicia y fortalecer la confianza ciudadana en los servicios de procuración de justicia en la entidad”, dijo el fiscal.

Desde su puesta en operación el 15 de noviembre de 2024, la plataforma desarrollada a través de la Dirección General de Tecnología, Información y Telecomunicaciones (DGTIT) ha registrado un crecimiento sostenido en su adopción.

“Al cierre del año 2025 se contaban 59,562 usuarios registrados, alcanzando en este 2026 más de 100 mil Llaves Digitales activas, lo que representa un incremento superior al 67% en la utilización de este ecosistema tecnológico”, puntualizó Govea Orozco.

Govea Orozco dijo que este logro refleja la respuesta favorable de la población ante la modernización de las herramientas institucionales, disponibles las 24 horas y los 365 días del año.

La plataforma permite a los ciudadanos acceder a distintos servicios de la Fiscalía sin necesidad de acudir de manera presencial a las unidades correspondientes.

Entre los principales servicios accesibles a un clic de distancia se encuentran la Denuncia Digital y Denuncia Anónima, así como la Constancia de Extravío, Constancia de Antecedentes Penales, Queja Digital y Ubicación de Unidades.