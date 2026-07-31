Supera expectativas exposición militar 'La Gran Fuerza de México'

Asistentes tienen la oportunidad de interactuar directamente con elementos del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La exposición militar “La Gran Fuerza de México” ha registrado una destacada respuesta por parte de la ciudadanía, superando las expectativas de asistencia al contabilizar un total de 25 mil 609 visitantes desde su apertura en esta ciudad.

La titular de la Secretaría de Turismo municipal, Miry Leal Guajardo, resaltó la amplia participación de familias, jóvenes y niños, quienes han acudido al Parque Olímpico para conocer de cerca las capacidades, equipamiento y labores que realizan las Fuerzas Armadas en beneficio del país.

Durante el recorrido, los asistentes tienen la oportunidad de interactuar directamente con elementos del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, a través de diversas exhibiciones que incluyen vehículos tácticos, demostraciones con binomios caninos y equinos, así como actividades representativas de las funciones que desempeñan.

Además, la exposición cuenta con la presencia de un helicóptero y un avión militar, los cuales forman parte de los principales atractivos para los visitantes.

Las autoridades municipales informaron que esta actividad permanecerá abierta al público hasta el próximo 17 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, por lo que invitan a la población a aprovechar esta experiencia.