Supera Aguas y Drenaje de Matamoros meta de reparación de caídos

El organismo anunció que los trabajos continuarán, ya que además de atender los caídos existentes se contempla seguir rehabilitando el sistema de drenaje

La Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros ha superado la meta establecida para la reparación de caídos, al atender poco más del doble de los 100 puntos que se habían contemplado inicialmente para un año.

Marco Antonio Hernández, gerente general de la JAD, señaló que el problema de los caídos se ha hecho más recurrente durante los últimos cinco o seis años, debido al deterioro de la infraestructura de drenaje, por lo que actualmente se mantiene una intervención constante para rehabilitar las zonas afectadas.

Explicó que los trabajos se realizan mediante recursos mixtos, provenientes de la propia Junta de Aguas y Drenaje, el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, lo que ha permitido ampliar la capacidad de atención.

Hernández detalló que la reparación de cada caído representa una inversión aproximada de entre uno y 1.2 millones de pesos, debido a que los trabajos contemplan alrededor de 100 metros lineales de tubería, de pozo de visita a pozo de visita.

Con base en los trabajos realizados, la inversión acumulada supera los 300 millones de pesos, recursos que han sido destinados a la rehabilitación de este tipo de infraestructura.

El gerente general de la JAD indicó que los trabajos continuarán, ya que además de atender los caídos existentes se contempla seguir rehabilitando el sistema de drenaje, así como destinar recursos a las plantas potabilizadoras y a las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Señaló que el objetivo es continuar fortaleciendo la infraestructura hidráulica de Matamoros y avanzar en la atención de los problemas que se presentan en la red de drenaje.