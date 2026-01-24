Info 7 Logo
Supera 300 mil beneficiarios programa 'Alimentando tu Bienestar'

Por: Humberto Zúñiga López

21 Enero 2026, 08:06

Autoridades de Tamaulipas indicaron que el programa sigue adelante para atender la creciente demanda y fortalecer la seguridad alimentaria en el estado

El programa "Alimentando tu Bienestar" en Tamaulipas ha alcanzado un hito importante al superar los 300 mil beneficiarios, gracias a la ampliación de su cobertura que incluyó a 15 mil  nuevas personas vulnerables. 

La titular de la Secretaría de Bienestar estatal, Silvia Casas González, anunció que el programa sigue adelante para atender la creciente demanda y fortalecer la seguridad alimentaria en el estado.

Detalles del programa

- Beneficio: Despensas bimestrales con productos básicos de calidad para garantizar alimentación nutritiva

- Objetivo: Aumentar el apoyo a sectores vulnerables y combatir la pobreza alimentaria en el estado

- Estado: La Secretaría está en proceso de selección de proveedores para iniciar la dispersión de apoyos a partir de marzo de 2026

Otros programas de Bienestar

- Pensión para Adultos Mayores (2026): 6,400 pesos bimestrales

- Pensión para Personas con Discapacidad (2026): 3 mil 300 pesos bimestrales

- Pensión Mujeres Bienestar (2026): 3 mil 100 pesos bimestrales

- Programa Madres Trabajadoras (2026): 1 mil 650 pesos bimestrales

