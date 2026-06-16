Suman tres accidentes ferroviarios en el mismo cruce de Altamira

Ante esto, el Ayuntamiento de Altamira mantiene gestiones con Ferromex para reinstalar plumas de seguridad en algunos de los cruces más transitados.

En lo que va del año se han registrado tres accidentes entre vehículos y el ferrocarril en un mismo cruce ferroviario de Altamira, una situación que ha encendido las alertas de las autoridades de Tránsito y Vialidad, que atribuyen estos percances principalmente a la distracción de los conductores.

El director de Tránsito y Vialidad de Altamira, Santiago Cerecedo Maya, informó que los tres incidentes han ocurrido en la zona de Miramar, donde recientemente se registró un nuevo choque entre un vehículo y el tren.

"Desafortunadamente ya van en esa zona aproximadamente tres accidentes en lo que va del año y lamentamos estos hechos; Afortunadamente no ha habido decesos, solo se han presentado lesiones menores y en algunos casos no hubo personas lesionadas".

El funcionario destacó que los cruces ferroviarios cuentan con señalización preventiva, reductores de velocidad y señalamientos de alto, por lo que insistió en que la principal causa de los accidentes continúa siendo la falta de atención al conducir.

Explicó que es común que algunos automovilistas circulen con el volumen de la música demasiado alto o distraídos con el teléfono celular, lo que les impide percatarse de la proximidad del ferrocarril, pese a que los operadores de las locomotoras tienen la obligación de hacer sonar el silbato con anticipación antes de llegar a los cruces.

"Se recomienda que quien va conduciendo le baje al volumen de la música al acercarse a las vías para poder escuchar la proximidad del tren; muchas veces los conductores llevan los vidrios arriba y el volumen alto, por lo que no alcanzan a escuchar las señales de advertencia".

Cerecedo Maya indicó que entre los cruces ferroviarios con mayor aforo vehicular y donde históricamente se han presentado más incidentes destacan los ubicados en la zona Miramar, Cuauhtémoc, Arecas, Cuarta Avenida y el conocido como Cruce de Soriana.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Altamira mantiene gestiones con Ferromex para reinstalar plumas de seguridad en algunos de los cruces más transitados; De acuerdo con el director de Tránsito, el primer punto considerado para esta medida sería precisamente el Cruce de Soriana.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar los señalamientos, disminuir la velocidad y evitar cualquier distractor al aproximarse a las vías del tren, con el fin de prevenir nuevos accidentes y evitar que estos percances deriven en consecuencias fatales.