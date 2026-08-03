Suman más cambios en el gobierno de Tamaulipas

En ambos nombramientos se reconoció la labor de los funcionarios salientes y se refrendó el compromiso de integrar perfiles competentes

El Gobierno de Tamaulipas designó a Pablo González Alanís como nuevo vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva y a Germán Fernández Guzmán como director general del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), en actos encabezados por el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya.

González Alanís, investigador y docente con doctorado por la University of Arizona y amplia trayectoria en acuacultura y gestión ambiental, asume el cargo para fortalecer el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de la pesca deportiva en el estado.

Fernández Guzmán, hasta ahora coordinador de delegaciones del ITAVU, toma la dirección del instituto para continuar la ampliación del acceso a suelo y vivienda digna, así como los programas de regularización patrimonial y la atención a las familias tamaulipecas.

En ambos nombramientos se reconoció la labor de los funcionarios salientes —Luis García Reyes en la Comisión de Caza y Pesca Deportiva y Manuel Guillermo Treviño Cantú en el ITAVU— y se refrendó el compromiso de la administración estatal de integrar perfiles técnicos que impulsen políticas públicas con visión de conservación y desarrollo social.