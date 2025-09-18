Suman 1,260 inmuebles a participar en el Simulacro Nacional 2025 

En Tamaulipas, 1,260 inmuebles y 70,728 personas participarán en el Simulacro Nacional 2025 el 19 de septiembre a las 12:00 horas

El Coordinador Estatal de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, anunció que un total de 1,260 inmuebles inscritos en el estado, de los cuales 502 son federales, 48 estatales, 27 municipales y 683 del sector privado, además de la participación estimada de 70,728 personas, se encuentran listos para participar en el Simulacro Nacional 2025 a realizarse este próximo viernes 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas.

“Cabe resaltar que estos ejercicios se realizan el 19 de septiembre en conmemoración de los sismos de 1985 y del 2017. Y asimismo para recordar la importancia en la prevención y la preparación ante desastres”, señaló.

En los 43 municipios de Tamaulipas se está expuesto a diversos tipos de fenómenos, pero cada uno realizará diferente hipótesis de simulacro, entre las que se encuentran conato de incendio, fuga de gas, inundaciones, derrame de hidrocarburos y amenaza por artefactos explosivos, lo anterior debido a que Tamaulipas no está considerada como zona sísmica.