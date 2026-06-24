Suma 14 asaltos presunto ladrón de 'tienditas' en Reynosa

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la autoridad ya cuenta con información sobre las características de la unidad utilizada, además de imágenes

Autoridades de seguridad continúan sin lograr la captura del presunto responsable de una serie de robos con violencia cometidos contra tiendas de conveniencia en Reynosa, donde de manera preliminar se investiga la posible participación de un mismo individuo en al menos 14 atracos registrados en menos de dos meses.

El caso más reciente ocurrió durante los primeros minutos del 22 de junio de 2026 en un establecimiento ubicado sobre la calle Séptima, en la colonia Granjas Económicas del Norte.

De acuerdo con los reportes, un hombre ingresó al negocio y presuntamente amenazó al personal con un arma de fuego para apoderarse del dinero en efectivo de las cajas registradoras, huyendo posteriormente del lugar.

Testigos señalaron que el sospechoso portaba un casco negro y una sudadera color azul marino. Tras cometer el robo, escapó a bordo de una motocicleta.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las autoridades ya cuentan con información sobre las características de la unidad utilizada, además de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia que habrían permitido avanzar en la identificación del posible responsable.

Sin embargo, debido a que las investigaciones continúan en curso, las corporaciones de seguridad no han dado a conocer mayores detalles sobre el caso ni sobre los avances para su localización y captura.