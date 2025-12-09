Sufren sequía moderada al norte de Tamaulipas

Al menos 13 de los 43 municipios de la entidad se encuentran en color rojo, lo que refleja el bajo almacenamiento en las presas internacionales

La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social dio a conocer que 13 de los 43 municipios de la entidad registaron condiciones anormales que van desde seco hasta sequía moderada.

De acuerdo con el Semáforo del Cuidado del Agua, 13 de los 43 municipios de la entidad se encuentran en color rojo, lo que refleja el bajo almacenamiento en las presas internacionales.

Actualmente, se cuenta con 204.6 millones de metros cúbicos de los 300 millones requeridos para mantener el servicio hídrico en Tamaulipas.

Destaca inversión de más de 7 millones de pesos

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, destacó la inversión de más de 7 mil millones de pesos para obras hídricas en la entidad.

Además, reiteró la necesidad de avanzar en el reordenamiento integral de las cuencas, con el propósito de recuperar su sostenibilidad y garantizar un manejo responsable del recurso hídrico.