Sufren por apagones de la CFE en colonias de Matamoros

Vecinos de distintos sectores reportaron interrupciones constantes y fallas prolongadas en el suministro eléctrico durante el fin de semana.

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El servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvió a generar afectaciones en distintos sectores de Matamoros, luego de que durante el fin de semana los cortes de energía fueran constantes en varias colonias.

Habitantes de San Francisco, Industrial, Jesús Vega e Integración Familiar reportaron que la electricidad se iba y regresaba de manera intermitente, hasta que finalmente permanecieron sin suministro durante más de 24 horas.

Las fallas se suman a los problemas registrados en los últimos días en diferentes puntos de la ciudad, donde los cortes y variaciones en el servicio han provocado inconformidad entre los usuarios.

Los residentes señalaron que estas interrupciones afectan sus actividades diarias, especialmente ante las altas temperaturas que se han registrado en Matamoros.

La situación se presentó a lo largo del fin de semana, mientras los usuarios afectados esperaban el restablecimiento del servicio y una solución a las fallas recurrentes de la CFE.