Sufren comerciantes cortes de luz en Mercado Guadalupano

Más de 200 comerciantes registran pérdidas, ya que la oscuridad y el calor alejan a los clientes; esperaban mejorar tras la apertura del Museo del Ferrocarril

El Mercado Guadalupano, considerado uno de los centros comerciales más tradicionales de Reynosa, atraviesa por una de sus etapas más difíciles debido a fallas en el suministro eléctrico que han mantenido cerrados numerosos negocios durante más de una semana.

La problemática se registra en calles de la zona centro de la ciudad y ha impedido que decenas de comerciantes desarrollen sus actividades de manera normal, afectando directamente sus ingresos. Concepción Guerrero, una de las locatarias afectadas, aseguró que la falta de energía eléctrica ha provocado una caída importante en las ventas, ya que los clientes evitan ingresar a los locales oscuros y sin ventilación.

No estoy vendiendo, no se está vendiendo porque la gente con el calor y todos los locales donde no hay luz están tan oscuros. Ya fuimos, hicimos comisión y nos dijeron que en cuatro horas iba a haber luz y resulta que no”, expresó.

Los comerciantes señalaron que la situación resulta aún más frustrante porque esperaban una recuperación económica tras la apertura del Museo del Ferrocarril, ubicado cerca del mercado. Sin embargo, Gustavo, otro de los locatarios, afirmó que las condiciones actuales incluso han empeorado la actividad comercial.

“Estamos igual o hasta peor; la verdad sí, estamos batallando bastante. Estaba mejor antes como estaban las líneas en los postes, porque ahorita es un problema para todos y nosotros dependemos de la luz; sin luz no podemos exhibir nuestra mercancía”, comentó.

Son más de 200 locatarios los que enfrentan afectaciones por esta situación. Aseguran que la falta de iluminación provoca que el mercado luzca poco atractivo para los visitantes, quienes prefieren continuar su camino sin ingresar.

Guadalupe Pereda Blanco explicó que, además de las bajas ventas, las altas temperaturas complican aún más la permanencia de comerciantes y clientes dentro del inmueble.

"Ya tenemos tiempo que no tenemos luz y nos afecta bastante porque, para empezar, por el calor y, segunda, por los clientes que se prueban la ropa y no hay luz. Ya la mayoría han hablado y todo y no nos dan respuesta, nada más vienen, checan y se van”, señaló.

Ante la falta de una solución definitiva, los comerciantes hicieron un llamado urgente a las autoridades responsables para que aceleren las reparaciones y restablezcan el servicio eléctrico.

Jesús Urballo Álvarez consideró que la situación se ha prolongado demasiado y cuestionó las decisiones tomadas en torno a la infraestructura eléctrica de la zona.

“No es justo que la Comisión Federal de Electricidad nos esté tardando la reparación, que alguien con visión equivocada mandó poner una cosa subterránea, sabiendo que aquí la ciudad no está preparada para algo de ese tipo”, manifestó.

Los locatarios advirtieron que cada día sin energía eléctrica representa pérdidas económicas y pone en riesgo la permanencia de numerosos negocios que dependen de las ventas diarias para subsistir.