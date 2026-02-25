Sufre mujer fuerte golpe en la cabeza al caer de camión

Chofer del camión acelera de forma repentina mientras la mujer aún bajaba, provocando que cayera de espaldas contra el pavimento

Un accidente de alto riesgo se registró en la avenida Sexta, en el cruce con Periférico, en la ciudad de Matamoros, luego de que un camión del transporte público hiciera el alto correspondiente ni esperara a que una pasajera descendiera por completo de la unidad.

De acuerdo con testimonios de usuarios, el operador aceleró de forma repentina mientras la mujer aún bajaba, provocando que cayera de espaldas contra el pavimento. Como consecuencia, sufrió una fuerte herida en la parte posterior del cráneo y perdió el conocimiento a los pocos minutos.

La lesionada fue identificada como Blanca Estela Barrientos Ruiz, de 56 años, quien presenta traumatismo craneoencefálico (TCE) secundario a la caída.

Tras recibir atención inicial en el lugar, fue trasladada de urgencia al Hospital General de Matamoros para valoración médica y manejo especializado debido a la gravedad de la lesión.

Pasajeros señalaron que la unidad circulaba a exceso de velocidad desde su salida en la base del puente, realizando maniobras imprudentes y rebasando vehículos sin precaución, pese a que el camión transportaba a múltiples usuarios.

Según los testimonios, la conducción riesgosa se mantuvo a lo largo del trayecto por la avenida Sexta hasta que la falta de precaución derivó en el incidente.

Autoridades correspondientes aseguraron y trasladaron al conductor del transporte a deslindarse de responsabilidades tras lo ocurrido.