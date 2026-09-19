Suben 25% ventas en el Centro Histórico de Matamoros

Establecimientos de comida, artículos patrios y el Mercado Juárez concentraron la mayor demanda durante las recientes semanas.

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El comercio en el Centro Histórico de Matamoros registra un incremento en su actividad durante las diferentes temporadas del año, con repuntes de entre 20 y 25 por ciento en algunos establecimientos durante el mes de septiembre, informó Caballero Barajas, encargado del Centro Histórico.

Explicó que durante el regreso a clases los negocios dedicados a la venta de calzado, artículos escolares, uniformes y otros productos relacionados presentan un mayor movimiento.

Con la llegada del mes patrio, también se observa un aumento en las ventas, principalmente en los establecimientos de alimentos y antojitos, además de comercios que ofrecen productos alusivos a la temporada.

Barajas destacó que el Mercado Juárez también registra un incremento importante en su actividad, principalmente por la venta de artículos artesanales, que son los que tienen mayor demanda durante estas fechas.

Señaló que las ventas no aumentan de la misma manera en todos los comercios, ya que algunas personas continúan realizando sus compras después de las fechas principales debido a retrasos en sus pagos o a la falta de recursos.

Agregó que el Centro Histórico mantiene como uno de sus principales atractivos los precios, que pueden ser más accesibles que en los centros comerciales, aunque estos últimos ofrecen mayores comodidades como aire acondicionado y espacios cerrados.