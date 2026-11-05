Subdirector pide a reporteros retirarse de una protesta docente

Los docentes pidieron a las autoridades educativas revisar las comisiones, las plazas y las tareas efectivamente desempeñadas por el personal involucrado

Durante una manifestación de trabajadores de la educación, representantes de seis medios de comunicación, fueron “corridos”, por el subdirector de la Primaria CANACO, Edgardo Unice Contreras Neavez, cuando se daba la cobertura informativa, frente a esta acción, los docentes exigieron que se investigue que funciones desempeña este maestro.

El subdirector pidió a los reporteros que se retiraran

“Quiero que se retiren de la escuela”, “No te estoy corriendo, te estoy pidiendo que te salgas”, fueron parte de sus palabras, y cuando se le solicitó mencionar su nombre y cargo, respondió: “no tengo por qué decirte mi nombre, retírense”, a pesar de que los decentes le hacían ver que no estábamos en la escuela primaria, si no en las instalaciones de la Supervisión, la actitud del maestro subió de tono hasta amenazar con llamar a las autoridades.

Los comunicadores ingresaron a las instalaciones de la supervisión escolar por invitación de los docentes y no a las de la escuela, pero la actitud del funcionario generó reclamos de reporteros y maestras.

Docentes piden revisar las comisiones y plazas

En el marco de la protesta, algunos docentes solicitaron una investigación sobre la asignación de personal en la supervisión de la zona escolar 238. Afirmaron que cuatro personas fueron comisionadas ahí y cuestionaron que trabajadores con años de servicio en la zona no fueran considerados para esas funciones.

Entre los señalamientos, docentes acusaron que Contreras Neavez tendría dos plazas: una como maestro en la primaria CANACO, donde, según ellos, no estaría frente a grupo, y otra como comisionado en una supervisión escolar, también pusieron en duda las labores que realizaría en ambos puestos debido a que siempre se le observa sin hacer nada.

Maestras y maestros que pidieron mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias describieron una división relacionada con la llegada de personal procedente de otra zona. Según su versión, en la supervisión habría dos representaciones sindicales encabezadas por Francisco Gabriel Trujillo Guerra y Sandra Sánchez, actual directora de la Primaria Canaco.

Los docentes pidieron a las autoridades educativas revisar las comisiones, las plazas y las tareas efectivamente desempeñadas por el personal involucrado. También señalaron que, según la información que recibieron, la decisión se habría originado en el nivel de primarias directamente con la Maestra Herminia Rodríguez, y contado con participación del SNTE.