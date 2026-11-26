Ochenta personas participaron en una actividad en Ciudad Victoria sobre autocuidado, meditación y prevención de la violencia de género.

Como parte de las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Tamaulipas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó el taller “Que ninguna tenga que ser valiente para sobrevivir”, enfocado en fortalecer el bienestar emocional, el autocuidado y la creación de espacios seguros.

La actividad se desarrolló en el Polyforum de Ciudad Victoria, donde reunió a 80 participantes en el marco del Día Naranja, una fecha destinada a generar conciencia sobre la violencia que enfrentan mujeres y niñas, así como a promover acciones para su eliminación.

La iniciativa forma parte de las estrategias impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para atender la violencia de género desde una perspectiva integral, que contemple tanto sus consecuencias sociales como los efectos emocionales y psicológicos en quienes la padecen.

Participantes trabajaron herramientas de autocuidado y meditación

El taller fue impartido por Carolina Almaraz, quien guio a las asistentes en ejercicios y herramientas de meditación y mindfulness, orientados a fortalecer la conexión con el cuerpo, la autorregulación emocional y la sanación comunitaria.

Durante el encuentro también se abrió un espacio de reflexión sobre las repercusiones que la violencia de género puede tener en la salud física y mental de las mujeres, así como sobre la importancia de generar condiciones que favorezcan su seguridad y bienestar.

Las actividades buscaron brindar recursos para el cuidado emocional y promover la construcción de redes de apoyo, mediante un enfoque que reconoce la necesidad de atender las distintas dimensiones de la violencia.

STPS impulsa acciones de inclusión y prevención

La organización estuvo a cargo de Cristina Mayela Lavín Sada, directora de Género e Inclusión Laboral, quien coordinó la realización de esta actividad en las instalaciones del Polyforum.

Por instrucciones de Emanuel Reséndez Gómez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, quien se encuentra en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se promueven actividades dirigidas a fortalecer la sensibilización, la inclusión y la prevención de las violencias.

La dependencia destacó la importancia de impulsar estrategias que no se limiten a atender las consecuencias sociales de la violencia, sino que también consideren el impacto psicológico y emocional que puede dejar en la vida de las mujeres.