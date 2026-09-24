Stephanie recibe atención especializada en Ciudad Victoria

Finalmente, se determinó que el traslado se realizaría por vía aérea para reducir los riesgos y evitar complicaciones durante el recorrido terrestre

Stephanie, de 10 años, finalmente fue trasladada por vía aérea a Ciudad Victoria para continuar con su atención médica especializada, luego de permanecer internada en el Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo” de Matamoros tras ser atropellada el pasado domingo en la carretera Sendero Nacional.

El traslado, que inicialmente se esperaba realizar alrededor del mediodía de este miércoles, se demoró varias horas mientras las autoridades médicas analizaban cuál era la alternativa más segura para movilizar a la menor, debido a la gravedad y complejidad de sus lesiones.

Lesiones requieren atención médica especializada

La niña presenta lesiones principalmente raquimedulares y pulmonares, por lo que requiere valoración y atención especializada. Previamente, el hospital receptor en Ciudad Victoria había confirmado la aceptación de la paciente, luego de recibir su expediente médico, estudios de imagen, radiografías, tomografías y la resonancia magnética realizada tras el accidente.

Finalmente, se determinó que el traslado se realizaría por vía aérea para reducir los riesgos y evitar complicaciones durante el recorrido terrestre.

Stephanie es trasladada a Ciudad Victoria

Stephanie fue trasladada en ambulancia hasta el Aeropuerto Internacional de Matamoros, donde posteriormente abordó el helicóptero que la llevó a Ciudad Victoria para continuar con su tratamiento.

La menor permanece bajo atención médica especializada y su familia continúa a la espera de su evolución, luego de las lesiones que sufrió en el accidente.